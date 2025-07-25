24 липня 2025 року пішов з життя легенда WWE Халк Хоган. 24 Канал у цьому матеріалі пригадав головні спортивні досягнення колоритного американця.

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Халк був створений для реслінгу

Справжнє ім'я Халка Хогана – Террі Джин Боллеа. Він народився 11 серпня 1953 року у місті Огаста, штату Джорджія. Його батько був будівельником, а мати – домогосподаркою та вчителькою танців. Коли маленькому Террі було півтора року, його сім'я переїхала до Флориди.

У дитячі роки він подавав великі надії у бейсболі, проте травма поставила хрест на цьому виді спорту. Хлопець був досить різностороннім. Він захоплювався музикою та разом з друзями заснував рок-гурт.

У 16 років Хоган прийшов у реслінг. Величезний парубок зростом у 201 сантиметр був створений для цього виду спортивних розваг.

Халк Хоган святкує чемпіонство WWF 1984 / фото Getty Images

Найупізнаваніший реслер світу

Зіркова кар'єра Хогана у реслінгу розпочалася у 1970-х. Однак всесвітнє визнання Халк Хоган отримав після 1983 року, коли підписав контракт із World Wrestling Federation (WWF, нині WWE). Його геройський образ викликав справжній бум реслінгу у 1980-х роках.

Його матчі з Андре Гігантом, Ультимейт Воїром і Ренді Севіджем стали частиною історії WWE. Найбільш пам'ятним став момент на WrestleMania III, де Хоган підняв та кинув 240-кілограмового Андре Гіганта. Цей трюк на довгі роки став вивіскою для всього реслінгу.

У найкращі роки Халк мав вагу 137 кілограмів при зрості 201 сантиметр. На рахунку Хогана 12 титулів чемпіона світу у важкій вазі. У 2005 році легендарного реслера було введено до Зали слави WWE.

Халк Хоган / фото Getty Images

Кар'єра у кіно

Завдяки шаленій популярності Халк Хоган потрапив у кіно. Фільмографія колоритного реслера нараховує понад 30 робіт. У кіно Хоган дебютував у 1982 році у фільмі "Роккі III", де зіграв роль реслера Тандерлипса. Серед його помітних робіт варто виділити: "Містер няня" (1993), "Грім у раю" (1994), "Три ніндзя: Спекотний полудень на горі Мега" (1998). Його природна привабливість надовго залишиться в пам'яті кіноманів.

Халк Хоган та Сильвестр Сталлоне у фільмі "Роккі III" / скриншот з відео

Хоган також з'являвся на телебаченні, де був ведучим реаліті-шоу "Hogan Knows Best".

Підтримка Трампа

У 2024 році Халк Хоган публічно підтримав кандидата у президента Дональда Трампа – великого шанувальника реслінгу. Актор виступав з яскравою промовою після замаху на політика. Під час виступу Хоган порвав футболку та емоційно заявив: "Вони робили замах на мого героя! Нехай "Трампоманія" знову править!".

Відео виступу Хогана на підтримку Трампа

Загалом Халк не робив політичних голосних заяв. Він жодним чином не відреагував на війну в Україні, яку розпочала Росія.

Особисте життя Хогана

Перший шлюб Халка Хогана тривав майже 25 років. Його дружиною була Лінда Клерідж. Пара мала доньку Брук – співачка та учасниця реаліті-шоу, та сина Ніка.

З 2008 року Халк мав відносини з Дженніфер МакДеніел, яка була молодша за легендарного реслера на 21 рік. У 2022 році пара розійшлася.

У вересні 2023 року Хоган втретє одружився. Його обраницею стала інструкторка з йоги Скай Дейлі.

Халк Хоган з третьою дружиною Скай Дейлі / фото із соцмереж

Навіть в останні роки життя Хоган демонстрував чудову фізичну форму та регулярно займався у спортзалі. Проте травми з віком далися взнаки. За місяць до смерті 71-річний реслер переніс операцію на хребті. 24 липня 2025 року серце Халка Хогана зупинилося.