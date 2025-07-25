Одразу декілька відомих чинних та колишніх українських футболістів є багатодітними татусями. Вони будують свою власну футбольну команду, інформує 24 Канал.

Варте уваги Не сидять у тіні своїх зіркових чоловіків: найпопулярніші жінки українських футболістів

Андрій Ярмоленко

Одним із таких футболістів-татусів є багаторічний лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко. У 2013-му Андрій Миколайович та його дружина Інна вперше стали батьками синочка Івана. Через два роки їх родина поповнилась ще одним сином, якого назвали Данилом.

Обидва хлопці народились, коли Андрій виступав за киян. Після чого родина футболіста разом помандрувала у Німеччину, Англію та ОАЕ, де Ярмоленко пограв за Боруссію Дортмунд, Вест Хем та Аль-Айн.

Коли хлопці підросли у них народився молодший братик Максим (25 жовтня 2020-го). Тоді правий вінгер грав на "Туманному Альбіоні" за "молотобійців" (до липня 2022-го). Влітку 2023-го Андрій повернувся до київського Динамо.

Сім'я Андрія Ярмоленка / Фото з профілів із інстаграму футболіста та його дружини

Велика сім'я футболіста є справжньою підтримкою для Ярмоленка.

Сезон-2025/2026 стане останнім у футбольній кар'єрі Андрія Ярмоленка.

Тарас Степаненко

Однією із найвеселіших та найгучніших родин в українському футболі є сім'я екскапітана донецького Шахтаря Тараса Степаненка. Колишній лідер "гірників" разом зі своєю дружиною Маргаритою добре постарались, аби їх родина поповнилась аж трьома синами. У гравця підростає заміна та ціла мінікоманда.

Родина футболіста проживає в Іспанії, де хлопці займаються футболом та дзюдо. Натомість Степаненко із лютого поточного 2025 року виступає за турецький Еюпспор, з яким у нього контракт до кінця червня наступного 2026 року.

Приїзд Тараса до родини викликає позитивні емоції у синів футболіста. Частенько футболіст робить такий сюрприз для своїх нащадків, приховуючи від них разом із дружиною свій приїзд. Коли родина возз'єднується, то в інстаграмі Тараса та Маргарити можна побачити чимало веселого контенту.

Родина Тараса Степаненка / Фото з профілів із інстаграму футболіста та його дружини

Андрій Пятов

Колишній голкіпер збірної України та Шахтаря, а нині тренер із підготовки воротарів у донецькому клубі Андрія Пятов теж є батьком чотирьох дітей – Дарії, Мілани, Маї, та Лева. Влітку 2005-го футболіст узаконив свої стосунки із обраницею Юлією, яка й подарувала йому цих прекрасних чотирьох нащадків. Щоправда, 19-річний шлюб розпався у 2024-му році.

Позов до суду на розлучення подала дружина ексголкіпера, а на початку нового 2025-го Андрій та Юлія офіційно перестали бути чоловіком та дружиною.

Родина Андрія Пятова / Фото з профілів в інстаграмі ексфутболіста та його ексдружини

Сергій Сидорчук

Ще однією такою багатодітною є родина колишнього капітана київського Динамо, а нині півзахисника бельгійського Вестерло Сергія Сидорчука. Футболіст у щасливому шлюбі із дружиною Ганною виховують аж четверо дітей: доньку Кіру, двійнят Микиту та Ніколь, а також наймолодшого сина Дем'яна.

Із вересня 2023-го року велика родина півзахисника живе у Бельгії, де продовжив кар'єру Сергій після довгих 10 років у Динамо. Саме у столичному клубі Сидорчук виріс із гравця другої команди до капітана киян (за Динамо провів 327 матчів).

Родина Сергія Сидорчука / Фото з інстаграму футболіста

Сергій Сидорчук має чинний контракт із бельгійським Вестерло до кінця сезону-2025/2026.

Цікаво Пристрасті із сином Берлусконі, таємне весілля і чотири сини: історія кохання Шевченка та Пазік

Андрій Шевченко

Також до цього списку багатодітних татусів входить нинішній президент УАФ Андрій Шевченко. Вже понад 20 років Шевченко перебуває у шлюбі із колишньою моделлю Крістен Пазік. Подружжя виховує четверо синів – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера.

Якщо їх старший син навчається в одному із найпрестижніших вищих навчальних закладів світу – Єльському університеті, то їх другим син Крістіан пішов по стопах зіркового батька. Нещодавно Крістіан Шевченко підписав контракт із англійським Вотфордом.

Сім'я Андрія Шевченка / Фото із інстаграму Андрія Миколайовича