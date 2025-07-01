Невеста Роналду надела провокационное платье для обольстительной фотосессии

Аргентинская модель Джорджина Родригес имеет бешеную популярность. За очаровательной возлюбленной Криштиану Роналду следят миллионы поклонников по всему миру.

Девушка легендарного португальца снова покорила социальные сети. Недавно Джорджина в своем инстаграме поделилась провокационными фотографиями, сообщает 24 канал.

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Эпатажная Джорджина Родригес

Джорджина Родригес поделилась фото в смелом образе. На новых фотографиях возлюбленная Криштиану Роналду предстала перед камерой в белом обтягивающем платье. Черные каблуки также прекрасно дополнили роскошный вид девушки.

Стоит отметить, что Джорджина Родригес выбрала необычное место для фотосессии. Аргентинская модель попозировала прямо в спортивном зале.

Джорджина Родригес поделилась новыми фотографиями / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Джорджина Родригес имеет большую армию фанатов. За любимой Криштиану Роналду и аргентинской моделью следит 67 миллионов фанатов.

Недавно Джорджина Родригес посетила вечеринку в Мадриде от Netflix. Невеста Криштиану Роналду покорила местную публику роскошным образом в обтягивающем платье.