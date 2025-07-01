Невеста Роналду надела провокационное платье для обольстительной фотосессии
- Джорджина Родригес поделилась провокационными фотографиями в белом обтягивающем платье, сделанными в спортивном зале.
- За возлюбленной Криштиану Роналду следят 67 миллионов поклонников, недавно она посетила вечеринку в Мадриде от Netflix.
Аргентинская модель Джорджина Родригес имеет бешеную популярность. За очаровательной возлюбленной Криштиану Роналду следят миллионы поклонников по всему миру.
Девушка легендарного португальца снова покорила социальные сети. Недавно Джорджина в своем инстаграме поделилась провокационными фотографиями, сообщает 24 канал.
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Эпатажная Джорджина Родригес
Джорджина Родригес поделилась фото в смелом образе. На новых фотографиях возлюбленная Криштиану Роналду предстала перед камерой в белом обтягивающем платье. Черные каблуки также прекрасно дополнили роскошный вид девушки.
Стоит отметить, что Джорджина Родригес выбрала необычное место для фотосессии. Аргентинская модель попозировала прямо в спортивном зале.
Джорджина Родригес поделилась новыми фотографиями / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Джорджина Родригес имеет большую армию фанатов. За любимой Криштиану Роналду и аргентинской моделью следит 67 миллионов фанатов.
Недавно Джорджина Родригес посетила вечеринку в Мадриде от Netflix. Невеста Криштиану Роналду покорила местную публику роскошным образом в обтягивающем платье.