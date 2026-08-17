Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились 11 августа в Португалии. Несмотря на статус одной из самых известных пар в мире, они решили не устраивать сразу масштабную церемонию, сообщает Vogue.

Роналду и Джорджина планируют большой праздник

По словам Джорджины, в будущем супруги все же устроят большое свадебное торжество, на котором смогут собраться их родные и друзья.

В то же время нынешняя церемония была сознательно скромной. Пара выбрала домашнюю атмосферу, ведь для них гораздо важнее стали близость и возможность провести этот особенный момент вместе с детьми.

В будущем у нас будет большая свадьба, чтобы мы могли отпраздновать ее с семьей и друзьями,

– рассказала Родригес.

Она также призналась, что в детстве мечтала о совсем другой свадьбе. Джорджина представляла себе огромный замок, роскошную карету, самое длинное платье и бриллиантовую корону.

Идеальная свадьба Джорджины

С годами взгляды Джорджины на идеальную свадьбу кардинально изменились. Она объяснила, что роскошные атрибуты больше не кажутся ей чем-то особенным, ведь значительная часть такого образа жизни уже стала для их семьи повседневностью.

"Я хочу чего-то уютного, с моим партнером и нашими детьми, дома. Потому что замки, дома, острова, лошади, машины – все это у нас есть каждый день. А вот что-то уютное для нас более необычно,

– сказала Джорджина.

Вместо показной роскоши пара предпочла уединение. В то же время в будущем Роналду и Джорджина планируют устроить отдельное масштабное торжество для самых близких людей.