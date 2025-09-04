В четверг, 4 сентября, мир всколыхнуло неожиданное и трагическое известие. Умер легендарный итальянский модельер Джорджио Армани.

На 92-м году жизни умер итальянский модельер Джорджио Армани. 24 канал рассказывает о том, что известно о связях легендарного "отца моды" со спортивным миром.

Как Армани вдохновился Шевченко?

Джорджио Армани был другом легенды украинского футбола Андрея Шевченко, который в свое время играл за Милан. Со временем отношения модельера и форварда переросли в бизнес-партнерство.

Шевченко и Армани / Фото Getty Images

В 2002 году Джорджио Армани совместно с Андреем Шевченко открыли бутик в Киеве. Он назывался Armani Collezioni. Именитый итальянский модельер в 2004 году создал линию спортивной одежды под названием EA7.

Армани назвал новую коллекцию в честь своего друга Андрея Шевченко. А цифра 7 в названии является отражением игрового номера звездного форварда Милана того времени.

Интересно. Андрей Шевченко в 2001 году участвовал в показе в Милане. Легенда украинского футбола представлял одежду Джорджио Армани на Неделе моды.

Андрей Шевченко не был официальным амбассадором EA7, но носил одежду, которую создал его друг Джорджио Армани. Также стоит отметить, что именно итальянский модельер познакомил футболиста с его будущей женой Кристен Пазик.

Как модельер связан с баскетболом?

Джорджио Армани был не только модельером, а также занимал должность президента в баскетбольном клубе Олимпия Милан. "Отец моды" принимал активное участие в развитии команды и популяризации этого вида спорта в Италии.

Армани с Олимпией Милан / Фото Getty Images

Олимпия Милан – это один из самых успешных клубов в Европе с большой историей. Армани не только был представителем команды, но и оказывал немалую финансовую поддержку, в том числе привлекал новых спонсоров.

Бренд Armani был главным спонсором Олимпии, а на всей экипировке баскетболистов появился логотип EA7 Emporio Armani. Интересно, что Джорджио Армани лично участвовал в разработке командной формы.

Стоит отметить, что коллекцию одежды EA7 от Армани носили известные баскетболисты 90-х годов. В частности, это был звездный игрок Лос-Анджелес Лейкерс – Коби Брайант.

С кем из спортсменов сотрудничал Армани?

Джорджио Армани для продвижения своего бренда сотрудничал со многими звездными представителями спорта. В частности, это были такие известные футболисты, как Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм.

Роналду в рекламе Армани / Фото из открытых источников

В 2007-2009 годах Дэвид Бекхэм был частью рекламной кампании коллекции нижнего белья Emporio Armani. Коллаборация бренда с известным футболистом имела огромный успех, увеличив популярность бренда среди молодежи.

В 2010 году Криштиану Роналду заменил английского футболиста. Португалец стал амбассадором Emporio Armani Underwear и Armani Jeans. Бешеная популярность тогдашней звезды Реала помогла привлечь новую аудиторию.