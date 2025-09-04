У четвер, 4 вересня, світ сколихнула несподівана та трагічна звістка. Помер легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані.

На 92-му році життя помер італійський модельєр Джорджіо Армані. 24 канал розповідає про те, що відомо про зв'язки легендарного "батька моди" зі спортивним світом.

Як Армані надихнувся Шевченком?

Джорджіо Армані був другом легенди українського футболу Андрія Шевченка, який свого часу грав за Мілан. З часом стосунки модельєра та форварда переросли у бізнес-партнерство.

Шевченко та Армані / Фото Getty Images

У 2002 році Джорджіо Армані спільно з Андрієм Шевченком відкрили бутик у Києві. Він називався Armani Collezioni. Іменитий італійський модельєр у 2004 році створив лінію спортивного одягу під назвою EA7.

Армані назвав нову колекцію на честь свого друга Андрія Шевченка. А цифра 7 у назві є відображенням ігрового номера зіркового форварда Мілана того часу.

Цікаво. Андрій Шевченко у 2001 році брав участь у показі в Мілані. Легенда українського футболу представляв одяг Джорджіо Армані на Тижні моди.

Андрій Шевченко не був офіційним амбасадором EA7, але носив одяг, який створив його друг Джорджіо Армані. Також варто відзначити, що саме італійський модельєр познайомив футболіста з його майбутньою дружиною Крістен Пазік.

Як модельєр пов'язаний з баскетболом?

Джорджіо Армані був не лише модельєром, а також обіймав посаду президента у баскетбольному клубі Олімпія Мілан. "Батько моди" брав активну участь у розвитку команди та популяризації цього виду спорту в Італії.

Армані з Олімпією Мілан / Фото Getty Images

Олімпія Мілан – це один з найуспішніших клубів в Європі з великою історією. Армані не лише був представником команди, а й надавав чималу фінансову підтримку, у тому числі залучав нових спонсорів.

Бренд Armani був головним спонсором Олімпії, а на усій екіпіровці баскетболістів з'явився логотип EA7 Emporio Armani. Цікаво, що Джорджіо Армані особисто брав участь у розробці командної форми.

Варто відзначити, що колекцію одягу EA7 від Армані носили відомі баскетболісти 90-х років. Зокрема, це був зірковий гравець Лос-Анджелес Лейкерс – Кобі Браянт.

З ким зі спортсменів співпрацював Армані?

Джорджіо Армані для просування свого бренду співпрацював з багатьма зірковими представниками спорту. Зокрема, це були такі відомі футболісти, як Кріштіану Роналду та Девід Бекхем.

Роналду у рекламі Армані / Фото з відкритих джерел

У 2007-2009 роках Девід Бекхем був частиною рекламної кампанії колекції спідньої білизни Emporio Armani. Колаборація бренду з відомим футболістом мала величезний успіх, збільшивши популярність бренду серед молоді.

У 2010 році Кріштіану Роналду замінив англійського футболіста. Португалець став амбасадором Emporio Armani Underwear та Armani Jeans. Шалена популярність тодішньої зірки Реала допомогла залучити нову аудиторію.