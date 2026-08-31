31 серпня 2019 року під час перегонів Формули-2 на трасі у бельгійському Спа-Франкоршамі загинув Антуан Юбер. Що відомо про трагічну загибель французького гонщика та його шлях у гонках – розповідає 24 Канал.

Як загинув Юбер

Перегони стартували о 17:00 за місцевим часом. Перше коло минуло без інцидентів – усі пілоти чисто подолали його. Здавалося, гонка набирає звичного темпу. Проте вже за мить ситуація на трасі кардинально змінилася.

Ще до початку другого кола сталася трагічна подія: Джуліано Алезі втратив керування та врізався в бар'єр. Пілоти намагалися об'їхати його болід, уникаючи уламків, що розлетілися після зіткнення. Згодом у бар'єр врізався Антуан Юбер.

За інерцією болід пілота BWT Arden відкинуло назад на трек. Позаду Юбера їхав Джуан Мануель Корреа. Він не побачив розбитий болід французького гонщика, який опинився просто попереду. На швидкості 210 – 260 кілометрів на годину американський пілот врізався в Антуана.



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Зазначимо, що боліди пілотів були знищені внаслідок удару. Обох гонщиків швидко доставили до медичного пункту, але згодом лікарі повідомили про смерть 22-річного Антуана Юбера.

Після трагедія ФІА провела розслідування та постановили, що жоден з пілотів не винен в аварії.

Як в автоспорті вшанували Юбера

Юбер виступав у Формулі-2 під 19-м номером. Після смерті французького пілота було ухвалене рішення вивести його номер з обігу, вшанувавши пам'ять гонщика.

На Гран-прі в Італії (в усіх серіях) було проведено хвилину мовчання. Шарль Леклер, Естебан Окон, П'єр Гаслі були друзями Юбера з дитинства та присвятили йому свої перемоги.

Варто відзначити, що у 2020 році за рішенням ФІА з'явився трофей імені Антуана Юбера. Приз вручається найкращому новачку Формули-2.

Що відомо про кар'єру пілота

Юбер почав свій шлях в автоспорті з картингів у 2004 році. У 2013 році пілот став чемпіоном серії французької Формули-4, здобувши 9 перемог за сезон, а також заїхавши на 14 подіумів у 21 гонці.

У 2018 році Антуан став чемпіоном GP3 Series разом з командою ART Grand Prix. А вже через рік Антуан дебютував у Формулі-2 у BWT Arden та вважався найкращим новачком сезону.



Юбер став чемпіоном GP3 / Фото з відкритих джерел

На жаль, гонка у бельгійському Спа-Франкоршамі стала останньою у кар'єрі 22-річного Антуана Юбера. Юний француз з BWT Arden беззаперечно вважався одним з найталановитіших пілотів.

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