У цей день, 17 липня, Жуль Б'янкі помер після дев'яти місяців у комі. Талановитому французькому пілоту команди Marussia на момент смерті було всього 25 років, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про трагічну смерть Жуля Б'янкі?

5 жовтня 2014 року на трасі Сузука в Японії, де проходив Гран-Прі Формули-1, сталась моторошна аварія за участі Жуля Б'янкі. Ця трагічна подія кардинально змінила автоспортивний світ.

Гонка стартувала за несприятливих погодних умов через дощ, який спричинив тайфун "Фанфон". Траса Сузука, де відбулись перегони, була слизькою, а видимість для пілотів обмеженою.

Перегони стартували позаду сейфті-кара, а вже після кількох кіл автомобіль безпеки покинув трасу та гонка продовжилась у звичайному режимі. Пілот Sauber Адріан Сутіль на 43-му колі вилетів з траси.

Після чого виїхав евакуатор, який мав забрати болід німецького автогонщика. На наступному колі Жуль Б'янкі на високій швидкості та через обмежену видимість влетів у евакуатор, який забирав болід Сутіля.

Аварія за участі Жуля Б'янкі на трасі Сузука / Фото Getty Images

Внаслідок зіткнення Б'янкі отримав важку черепно-мозкову травму. Французького пілота витягнули з боліда без свідомості та надали першу медичну допомогу. Після 9 місяців у комі життя автогонщика обірвалось в лікарні у його рідному місті Ніцца.

Зміни у Формулі-1 після смерті Б'янкі

Зазначимо, що після жахливої аварії за участі Жуля Б'янкі на Гран-Прі в Японії було введено Virtual Safety Car. Це режим, при якому усі гонщики повинні були знизити швидкість до допустимої межі.

Також з'явились більш жорсткі критерії для дозволу на початок перегонів після дощу та інших несприятливих погодних умов. Згодом у 2018 році було введено захист голови Halo, який врятував життя багатьом гонщикам.

Зокрема, Льюїс Хемілтон уникнув травм, коли на його болід наїхав Макс Ферстаппен під час Гран-Прі в Італії у 2021 році. Обійшлось без серйозних пошкоджень під час аварії Шарля Леклера з Фернандо Алонсо.

Яку спадщину залишив пілот?

У 2013 році Жуль Б'янкі вперше виступив за команду Marussia, де показав себе як пілот, який "перевершив машину", демонструючи чудові результати.

У 2014 році французький пілот посів 9 місце на Гран-Прі у Монако, здобувши перші очки в історії команди.

Жуль Б'янкі був другом Ерве Леклера, батька Шарля Леклера. У 2024 пілот Феррарі присвятив перемогу на Гран-Прі у Монако загиблому французькому пілоту.

У 2022 році до Гран-Прі у Франції Шарль Леклер підготував шолом із дитячими світлинами зі своїм батьком Ерве, який помер у 2017 році, та Жулем Б'янкі.

Леклер присвятив шолом Б'янкі та своєму батьку / Фото Scuderia Ferrari

Раніше повідомляли про те, що помер Едді Джордан у віці 76 років після боротьби з важкою хворобою. У його команді дебютував легендарний Міхаель Шумахер.