Засновник і колишній власник команди Формули-1 Джордан помер у віці 76 років. Протягом тривалого часу він боровся з агресивною формою раку простати, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Формули-1.

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Чим був відомий Джордан

Едді Джордан був гонщиком, бізнесменом, коментатором та аналітиком. Він ставав чемпіоном Ірландії з картингу, брав участь у перегонах різних категорій, зокрема змагався у престижних перегонах 24 години Ле-Мана.

У 1991 році він заснував власну команду Формули-1 під назвою Джордан, яка існувала до 2005 року. Через проблеми ірландець був вимушений її продати, а згодом відбулося ще декілька змін власників. З 2021 року команда виступає під назвою Астон Мартін.

Едді Джордан залишив яскравий слід в історії Формули-1. Його проєкт став трампліном для багатьох відомих гонщиків, серед яких виділяється Міхаель Шумахер, який дебютував у "королеві автоспорту" саме в команді ірландця.

Цікаво. Окрім "Червоного барона" за команду Джордана виступали такі відомі гонщики – Рубенс Баррікелло, Едді Ірвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Фізікелла, Гайнц-Гаральд Френтцен, Мартін Брандл, Деймон Гілл і Жан Алезі.

Зазначимо, що останніми роками Едді Джордан працював менеджером Едріана Ньюї, погодивши його перехід з Ред Булл в Астон Мартін.