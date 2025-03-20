Основатель и бывший владелец команды Формулы-1 Джордан умер в возрасте 76 лет. В течение длительного времени он боролся с агрессивной формой рака простаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.

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Чем был известен Джордан

Эдди Джордан был гонщиком, бизнесменом, комментатором и аналитиком. Он становился чемпионом Ирландии по картингу, участвовал в гонках различных категорий, в частности соревновался в престижных гонках 24 часа Ле-Мана.

В 1991 году он основал собственную команду Формулы-1 под названием Джордан, которая существовала до 2005 года. Из-за проблем ирландец был вынужден ее продать, а впоследствии произошло еще несколько смен владельцев. С 2021 года команда выступает под названием Астон Мартин.

Эдди Джордан оставил яркий след в истории Формулы-1. Его проект стал трамплином для многих известных гонщиков, среди которых выделяется Михаэль Шумахер, который дебютировал в "королеве автоспорта" именно в команде ирландца.

Интересно. Кроме "Красного барона" за команду Джордана выступали такие известные гонщики – Рубенс Баррикелло, Эдди Ирвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Физикелла, Гайнц-Гаральд Френтцен, Мартин Брандл, Дэймон Гилл и Жан Алези.

Отметим, что последние годы Эдди Джордан работал менеджером Эдриана Ньюи, согласовав его переход из Ред Булл в Астон Мартин.