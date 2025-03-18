Ему было 82 года. Титулованный гимнаст умер 9 марта от рака желудка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo.

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Спортивное наследие Накаямы

Японский гимнаст триумфально дебютировал на Олимпийских играх-1968 в Мехико. Тогда он добыл сразу четыре "золота" – кольца, брусья, перекладина, командное многоборье.

На Олимпиаде-1972 в Мюнхене Накаяма добавил в свою коллекцию еще две медали высшей пробы. Он стал победителем в соревнованиях на кольцах и в командном многоборье.

Кроме этого японский гимнаст имел еще по два "серебра" и "бронзы" в активе на Олимпийских играх. Также в течение карьеры он семь раз становился чемпионом мира.

Выступление Акинори Накаямы на ОИ-1972: смотрите видео

Отметим, что в 2005 году Акинори Накаяму включили во Всемирный зал славы гимнастики. Его именем назван один из элементов в упражнениях на кольцах – маневр раскачивания "Накаяма".