14 марта 2025 года отошла в вечность звездная украинская гандболистка Лидия Шевченко. Знаменитой спортсменке было 82 года, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу ДЮСШ-10 Киев.

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Четырехкратная обладательница Кубка европейских чемпионок

Лидия Шевченко начала свою спортивную карьеру в команде Калининец из Свердловска (ныне Екатеринбург – 24 Канал). Талантливую спортсменку заметил легендарный украинский тренер Игорь Турчин и пригласил ее в ряды киевского Спартака.

В составе киевлянок Шевченко пять раз подряд выигрывала чемпионат СССР (1969-1973) и четыре раза подряд Кубок европейских чемпионок (1970-1973).

После Спартака Лидия Васильевна некоторое время выступала за киевский ДСК-3. Также звездная гандболистка вызывалась в ряды сборной СССР и имела звание заслуженного мастера спорта.

После завершения игровой карьеры Лидия Шевченко перешла на тренерскую работу. Некоторое время она возглавляла броварской Металлург. Более 40 лет работала тренером в киевской ДЮСШ-10.

Последние годы Лидия Васильевна тяжело болела. Она была почти неподвижна и передвигалась в инвалидной кровати.

Ранее сообщалось о гибели на фронте украинского гандболиста Романа Зайца. Он становился неоднократным победителем различных соревнований на Львовщине.