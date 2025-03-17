14 березня 2025 року відійшла у вічність зіркова українська гандболістка Лідія Шевченко. Знаменитій спортсменці було 82 роки, пише 24 Канал з посиланням на сторінку ДЮСШ-10 Київ.

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Чотириразова володарка Кубка європейських чемпіонок

Лідія Шевченко розпочала свою спортивну кар'єру в команді Калінінєц зі Свердловська (нині Єкатеринбург – 24 Канал). Талановиту спортсменку помітив легендарний український тренер Ігор Турчин та запросив її до лав київського Спартака.

У складі киянок Шевченко п'ять разів поспіль вигравала чемпіонат СРСР (1969-1973) та чотири рази поспіль Кубок європейських чемпіонок (1970-1973).

Після Спартака Лідія Василівна певний час виступала за київський ДСК-3. Також зіркова гандболістка викликалася до лав збірної СРСР та мала звання заслуженого майстра спорту.

Після завершення ігрової кар'єри Лідія Шевченко перейшла на тренерську роботу. Певний час вона очолювала броварський Металург. Понад 40 років працювала тренером у київській ДЮСШ-10.

Останні роки Лідія Василівна важко хворіла. Вона була майже нерухома та пересувалася в інвалідному ліжку.

Раніше повідомлялося про загибель на фронті українського гандболіста Романа Зайця. Він ставав неодноразовим переможцем різних змагань на Львівщині.