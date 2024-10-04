Війна проти Росії напряму торкнулась спортивної спільноти в Україні. Чимало атлетів допомагають українській армії у протистоянні агресору як у фінансовому плані, так і за допомогою дипломатії.

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Втрата у гандболі

Втім, багато хто взяв зброю до рук та пішов захищати Україну на фронт. На жаль, не всі з них повертаються додому живими та здоровими. Про чергову втрату у спорті повідомило відділення НОК України у Львівській області.

27 вересня на Донбасі загинув український гандболіст Роман Заєць. До 2018 року хлопець навчався на факультеті педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Роман мав спеціалізацію спортивних і рекреаційних ігор. Після цього Заєць грав за команду СКА-Львів і ставав неодноразовим переможцем різних змагань на Львівщині.

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З початком війни гандболіст пішов на фронт, де віддав своє життя у боях під Донецьком. На момент смерті Герою України було 29 років...