У вівторок, 1 жовтня, стало відомо, що на фронті одним представником спорту серед російських військових стало менше. Українські воїни демілітаризували й денацифікували головного тренера збірної Кемеровської області з карате Алєксєя Ходикіна, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Земля скловатою

Він понад 25 років працював у Новокузнєцьку та був тренером вищої категорії. В окупанта залишилися дружина та дві доньки.

"Федерація карате Росії з глибоким сумом повідомляє про загибель головного тренера збірної Кемеровської області, голову федерації карате міста Новокузнєцька Алєксєя Ходикіна. Це сталося під час виконання бойового завдання у зоні СВО.

Росія втратила справжнього патріота, а вітчизняне карате – сильного спортсмена та чудового тренера. Для нас це дуже велика втрата", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що демілітаризованого окупанта в березні 2024 року вітали з ювілеєм на сайті школи, де він викладав. Тоді ж стало відомо, що він проходить спеціальне навчання перед відправкою на війну.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від окупантів. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Алєксєя Ходикіна. Земля скловатою.