Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх разом з Жаном Беленюком, Юрієм Чебаном та Юлією Левченко відвідали поранених воїнів у госпіталі. Відео з візиту легкоатлетка опублікувала у своєму інстаграмі.

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Магучіх: Давайте не просто вірити у перемогу, але і наближати

Титуловані спортсмени тепло поспілкувалися із захисниками України та зробили з ними спільні фото. Ярослава взяла із собою золоту олімпійську нагороду, яку показала нашим воїнам.

Магучіх подякувала захисникам України та закликала підтримувати донатами збори заради наближення перемоги.

"Чесно, дуже важко знайти потрібні слова, але знаю, що слова підтримки – дуже потрібні.

Наші герої і героїні – це люди з неймовірною витримкою, силою духа, які попри все наповнені світлом і позитивом. У ваш день я б хотіла ще раз повторити – дякую, що завдяки вам українські спортсмени можуть підіймати синьо-жовтий прапор на міжнародних змагань і після повертатися додому.

Давайте підтримувати збори, допомагати фронту боротися навіть якщо ви в тилу і не просто вірити у перемогу, але і наближати. Слава Україні!", – написала Магучіх.

Відео з візитом спортсменів у військовий госпіталь

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх одразу після Олімпійських ігор зробила кілька важливих донатів. Чемпіонка значну частину призових виділила на благодійні внески. Спортсменка підтримала збір Ігоря Лаченкова "Україна. Допоможемо", значна сума була виділена патронатній службі "Азова", а також зоозахисним організаціям.