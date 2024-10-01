Володар чемпіонських титулів WBC, WBO, WBA у надважкій вазі Олександр Усик привітав українців із Днем захисників та захисниць, а також із днем козацтва. Відео зі своїми побажаннями боксер опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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Вітання Усика із Днем захисників та захисниць України

Олександр висловив слова вдячності захисникам України.

Дорогі захисники та захисниці. Хочу привітати вас з професійним святом, з Днем козацтва. Сили, радості, любові. Слава Богу за все. Слава Україні!,

– сказав Усик.

Відео вітання Олександра Усика

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик перебуває в Іспанії. Чемпіон світу розпочав тренувальний табір перед боєм з Тайсоном Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На кону стоятимуть пояси WBC, WBO та WBA у надважкій вазі. Титул IBF українець звільнив через місяць після першого бою. Тож статус абсолютного чемпіона не розігруватимуть.