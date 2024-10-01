У травні 2024 року Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Однак між боксерами ще запланований реванш.

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Який прогноз дав Дон Чарльз

Тренер Дюбуа вважає Усика феноменальним і великим бійцем свого покоління. Він зазначив, що не ображена людина, але не любить людей, які шахраюють, а саме це українець робив у бою проти Дюбуа.

Проте, подивіться, де ми перебуваємо сьогодні. І нам лестить можливість провести з ним реванш, якщо він доб'ється успіху в бою з Ф'юрі. Але я не вірю, що Усик зробить це вдруге. Я вважаю, що Ф'юрі поб'є його,

– розповів Чарльз.

Також він додав, що у разі програшу Ф'юрі, Дюбуа знову зустрінеться з Усиком і вони насолодяться цим шансом.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року.