"Динаміт" несподівано здобув упевнену перемогу. Він нокаутував Ей Джея у п’ятому раунді, до того відправивши тричі його в нокдаун.

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Джошуа провалився в усіх компонентах

Цей поєдинок відвідали чимало відомих боксерів. Зокрема, на ньому був присутній об'єднаний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик.

Українець в інтерв'ю для British Boxing News поділився думкою з приводу цієї битви та пояснив, чому Ентоні Джошуа провалився, хоча й був фаворитом.

Проблема була в його роботі ніг, у ментальній готовності, у всьому. Усередині Ентоні був зовсім іншим. Він виглядав не так, як ми всі очікували. Ви бачили його праву руку? Вона була повністю опущена та перебувала на рівні грудей. До того ж його підборіддя було підняте, це був подарунок для будь-якого боксера.

Нагадаємо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе проти Тайсона Ф'юрі 21 грудня. Після цього є ймовірність, що українець буде битися з Даніелем Дюбуа, якого нокаутував у серпні 2023 року.