Він планує розпочати активну діяльність з 2025 року. На це відреагував легендарний колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон, повідомляє Come And Talk 2 Me.

Схвальна реакція від легенди боксу

"Залізний Майк" з ентузіазмом сприйняв інформацію про можливий прихід в боксерську індустрію боса UFC. Він вважає, що той здатен значно покращити видовищність цього виду спорту.

"Прихід Вайта – це буде найкраще, що може статися з боксом. Буде те, що сталося з UFC. Знаєте, які там правила? Якщо вболівальники освистали бійця, якщо він їм не подобається – його там ви більше не побачите.

Там лише круті бої. Якщо боєць не може дарувати уболівальникам видовищні поєдинки, то йому там не місце. У боксі не так", – сказав Тайсон.

До слова. Перший боксерський бій Дейна Вайт організував уже 21 вересня. В Ірландії відбулася битва між Каллумом Волшем і Пшемиславом Руновським, який транслювався на UFC Fight Pass. Утім, з нового року очільник UFC планує вийти на новий рівень.

Нагадаємо, що сам Майк Тайсон 15 листопада повернеться у бокс та проведе перший офіційний бій за останні 20 років. Його суперником буде ютубер Джейк Пол.