Джошуа попал в больницу после аварии: как отреагировала его семья

Смертельное ДТП с участием Энтони Джошуа произошло утром в понедельник, 29 декабря. Автомобиль знаменитого боксера на скорости протаранил грузовик.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа чудом остался жив, а два других пассажира погибли. Сразу после аварии боксера госпитализировали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Punchng.

Куда увезли Джошуа после ДТП?

Офицер по связям с общественностью полиции штата Огун Бабасеи Олусеи подтвердил информацию, что Джошуа доставили в больницу.

Командование полиции штата Огун подтверждает информацию о дорожной аварии, произошедшей сегодня вдоль скоростной трассы Лагос-Ибадан. Энтони Джошуа и другие пострадавшие доставлены в больницу,

– заявил офицер полиции.

Отметим, что бывший соперник Александра Усика получил незначительные ранения. Впрочем, боксер не смог сам покинуть разбитый автомобиль. Только с помощью местных жителей Эй Джей покинул Lexus, сдерживая боль.

Как семья Джошуа отреагировала на аварию?

Новость об аварии с участием Энтони Джошуа стала шоком для его семьи. Об этом ВВС сообщил родственник боксера, который попросил не называть его имя.

Мы надеемся на его скорейшее выздоровление, а также молимся за людей, которые погибли – пусть покоятся с миром,

– сказал родственник экс-чемпиона мира.

Он также добавил, что Джошуа направлялся из Лагоса в семейный дом. Обычно британец приезжает на историческую родину на Новый год. Родные боксера в Нигерии давно его не видели, а потому очень ждали визита.

Что известно о ДТП с участием Джошуа?