Джошуа попал в больницу после аварии: как отреагировала его семья
- Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии, его автомобиль протаранил грузовик, двое пассажиров погибли, а Джошуа получил незначительные ранения.
- Семья Джошуа шокирована произошедшим и надеется на его скорейшее выздоровление, а полиция штата Огун подтвердила госпитализацию боксера.
Смертельное ДТП с участием Энтони Джошуа произошло утром в понедельник, 29 декабря. Автомобиль знаменитого боксера на скорости протаранил грузовик.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа чудом остался жив, а два других пассажира погибли. Сразу после аварии боксера госпитализировали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Punchng.
Читайте также Вытаскивали всей толпой: появились первые кадры смертельного ДТП с участием Энтони Джошуа
Куда увезли Джошуа после ДТП?
Офицер по связям с общественностью полиции штата Огун Бабасеи Олусеи подтвердил информацию, что Джошуа доставили в больницу.
Командование полиции штата Огун подтверждает информацию о дорожной аварии, произошедшей сегодня вдоль скоростной трассы Лагос-Ибадан. Энтони Джошуа и другие пострадавшие доставлены в больницу,
– заявил офицер полиции.
Отметим, что бывший соперник Александра Усика получил незначительные ранения. Впрочем, боксер не смог сам покинуть разбитый автомобиль. Только с помощью местных жителей Эй Джей покинул Lexus, сдерживая боль.
Как семья Джошуа отреагировала на аварию?
Новость об аварии с участием Энтони Джошуа стала шоком для его семьи. Об этом ВВС сообщил родственник боксера, который попросил не называть его имя.
Мы надеемся на его скорейшее выздоровление, а также молимся за людей, которые погибли – пусть покоятся с миром,
– сказал родственник экс-чемпиона мира.
Он также добавил, что Джошуа направлялся из Лагоса в семейный дом. Обычно британец приезжает на историческую родину на Новый год. Родные боксера в Нигерии давно его не видели, а потому очень ждали визита.
Что известно о ДТП с участием Джошуа?
- Авария произошла на скоростной автомагистрали Лагос – Ибадан в Нигерии. Внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, протаранил грузовик Pajero, стоявший на обочине. Полиция впоследствии опубликовала кадры с места событий.
- В результате ДТП два человека погибли. Джошуа остался жив, ведь сидел на пассажирском месте. В Нигерию британец приехал в отпуск после боя с Джейком Полом.