Джошуа потрапив у лікарню після аварії: як відреагувала його родина

Смертельна ДТП за участю Ентоні Джошуа сталася вранці у понеділок, 29 грудня. Автомобіль знаменитого боксера на швидкості протаранив вантажівку.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа дивом залишився живим, а два інші пасажири загинули. Одразу після аварії боксера госпіталізували, повідомляє 24 Канал з посиланням на Punchng.

Куди відвезли Джошуа після ДТП?

Офіцер зі зв’язків із громадськістю поліції штату Огун Бабасеї Олусеї підтвердив інформацію, що Джошуа доставили до лікарні.

Командування поліції штату Огун підтверджує інформацію про дорожню аварію, що сталася сьогодні уздовж швидкісної траси Лагос-Ібадан. Ентоні Джошуа та інших постраждалих доставлено до лікарні,

– заявив офіцер поліції.

Зазначимо, що колишній суперник Олександра Усика отримав незначні поранення. Втім, боксер не зміг сам залишити розтрощений автомобіль. Лише за допомогою місцевих жителів Ей Джей покинув Lexus, стримуючи біль.

Як родина Джошуа відреагувала на аварію?

Новина про аварію за участю Ентоні Джошуа стала шоком для його родини. Про це ВВС повідомив родич боксера, який попросив не називати його ім'я.

Ми сподіваємося на його швидке одужання, а також молимося за людей, які загинули – нехай спочивають з миром,

– сказав родич ексчемпіона світу.

Він також додав, що Джошуа прямував із Лагоса до родинного дому. Зазвичай британець приїжджає на історичну батьківщину на Новий рік. Рідні боксера у Нігерії давно його не бачили, а тому дуже чекали на візит.

Що відомо про ДТП за участю Джошуа?