Джошуа засыпало разбитым стеклом: появились новые детали жуткой аварии

В понедельник, 29 декабря, боксерское сообщество всколыхнула ужасная новость. Энтони Джошуа пострадал в смертельном ДТП в Нигерии.

Ужасная авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун. Виновником ДТП стал водитель, который управлял внедорожником Lexus, где находился Энтони Джошуа, информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о ДТП с Джошуа?

Автомобиль с британским боксером влетел в грузовик Pajero, который просто стоял на месте. В результате ДТП погибли два человека.

Впоследствии стало известно, что во внедорожнике вместе с Джошуа также было еще двое пассажиров, кроме водителя. охрана боксера ехала в автомобиле позади.

Местная полиция сообщила о гибели людей. Зато Джошуа получил лишь легкие повреждения, но был госпитализирован в одну из больниц. Не сообщается, куда именно забрали Энтони.

В соцсетях появились фото и видео с места аварии. На видео видно, как сильно изуродована машина, в которой титулованный боксер сидел позади водителя. Вокруг Энтони целая гора разбитого стекла.



Джошуа попал в ДТП / Фото Punch

Отметим, что Джошуа уехал в Нигерию в отпуск.

Что известно о последнем бое Джошуа с Полом?

В ночь с 19-го на 20-е декабря 2025 года Джошуа наконец вернулся в профи-ринг. До этого Энтони в последний раз боксировал в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.

Встреча закончилась досрочно, когда в шестом раунде Джейк в третий раз побывал в нокдауне. Рефери решил завершить поединок, сигнализировав о победе Эй Джея нокаутом.

Издание Yahoo Sports сообщило, что за этот бой Джошуа заработал 93 миллиона долларов. Однако британец должен выплатить из этой суммы 48,6 миллиона долларов в виде налогов.

Джошуа получил предложение о титульном бою?

Промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Boxing News 24 рассказал, что Джошуа может подраться за титул WBO против Фабио Уордли. Напомним, что Уордли стал новым чемпионом мира после того, как Александр Усик отказался от чемпионского пояса.

Однако Энтони еще не дал четкого ответа, хотел бы он разделить один ринг с Уордли.