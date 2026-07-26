Начало встречи чуть не завершилось сенсацией. Пренг агрессивно пошел вперед и уже в первом раунде дважды отправил британца на канвас. Однако "Эй Джей" сумел быстро восстановить силы и переломить ход противостояния, сообщает 24 канал .
Как прошел бой Джошуа – Пренга
Уже во второй трехминутке Джошуа полностью перехватил инициативу, начал действовать первым номером и зажал албанца у канатов. За пол минуты до окончания второго раунда после серии сильных комбинаций Пренг упал и не смог подняться. Рефери зафиксировал яркую досрочную победу британца нокаутом.
Сразу после финала режиссеры трансляции показали наблюдавшего за поединком с трибун украинского боксера Александра Усика. Увидев решение, украинец с облегчением выдохнул. Усик помогает Джошуа в своем тренировочном лагере. Напомним, что в 2017 году Энтони нокаутировал Владимира Кличко, но впоследствии дважды уступил именно Усику.
Для Джошуа эта победа стала второй подряд и юбилейной, 30-й, в профессиональной карьере. Последний раз британец выходил на ринг в декабре 2025 года, когда нокаутировал Джейка Пола, после чего попал в тяжелую аварию, где погибли два его тренера. Для Пренги это поражение стало лишь вторым на профи-ринге.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Этот поединок имел для Джошуа статус промежуточного перед боем против Тайсона Фьюри, запланированного на конец года. "Цыганский король" свой шаг навстречу этому бою уже сделал, одержав победу над Мариушем Вахом.