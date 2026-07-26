Джошуа вернулся на ринг, вырвав непростую победу над Пренгой

Масштабный вечер бокса прошел в Саудовской Аравии в субботу, 25 июля. Его главным событием стало драматическое сражение между Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

Начало встречи чуть не завершилось сенсацией. Пренг агрессивно пошел вперед и уже в первом раунде дважды отправил британца на канвас. Однако "Эй Джей" сумел быстро восстановить силы и переломить ход противостояния, сообщает 24 канал .

Как прошел бой Джошуа – Пренга

Уже во второй трехминутке Джошуа полностью перехватил инициативу, начал действовать первым номером и зажал албанца у канатов. За пол минуты до окончания второго раунда после серии сильных комбинаций Пренг упал и не смог подняться. Рефери зафиксировал яркую досрочную победу британца нокаутом.

Сразу после финала режиссеры трансляции показали наблюдавшего за поединком с трибун украинского боксера Александра Усика. Увидев решение, украинец с облегчением выдохнул. Усик помогает Джошуа в своем тренировочном лагере. Напомним, что в 2017 году Энтони нокаутировал Владимира Кличко, но впоследствии дважды уступил именно Усику.

Oleksandr Usyk breathing a BIG sigh of relief after Anthony Joshua's KO victory #JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/ieHOkvWMDN – Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Для Джошуа эта победа стала второй подряд и юбилейной, 30-й, в профессиональной карьере. Последний раз британец выходил на ринг в декабре 2025 года, когда нокаутировал Джейка Пола, после чего попал в тяжелую аварию, где погибли два его тренера. Для Пренги это поражение стало лишь вторым на профи-ринге.

Этот поединок имел для Джошуа статус промежуточного перед боем против Тайсона Фьюри, запланированного на конец года. "Цыганский король" свой шаг навстречу этому бою уже сделал, одержав победу над Мариушем Вахом.