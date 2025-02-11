"Дальше надо драться с Усиком": звездный супертяж назвал амбициозные планы перед титульной битвой

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоится большой вечер бокса. Одним из его главных событий станет поединок между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

В нем "Динамит" будет защищать чемпионский пояс IBF. Он завладел им после того, как летом 2024 года Александр Усик освободил этот титул в пользу реванша с Тайсоном Фьюри.

Читайте также Олимпийский призер дал точный прогноз на битву Дюбуа – Паркер

Паркер излучает уверенность

Накануне битвы новозеландский претендент Джозеф Паркер поделился мнением о предстоящем противостоянии. Он заявил, что имеет амбициозные цели, которые не ограничиваются победой над Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Big Fight Weekend.

"Я с нетерпением жду этого грандиозного вызова. Не только драться с Даниэлем Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF, но и оказаться на большом турнире в Эр-Рияде, жду возможности показать себя.

Никогда не стоит заглядывать слишком далеко вперед, но я собираюсь отобрать титул чемпиона IBF у Дюбуа. Дальше надо драться с Усиком за звание абсолютного чемпиона, а потом отомстить тем ребятам, которые когда-то меня одолели. Для меня это идеальный сценарий, который я себе представляю", – заявил Паркер.

Справка. Всего в течение карьеры Джозеф Паркер провел 38 боев, в которых одержал 35 побед. В его пассиве есть три поражения – от Джо Джойса, Диллиана Уайта и Энтони Джошуа.

Напомним, что ранее промоутер Александра Усика заявлял, что украинский чемпион нацелен провести свой следующий поединок именно против победителя битвы Дюбуа – Паркер.