Сейчас будущие шаги в карьере украинца остаются неизвестными. Его промоутер Александр Красюк рассказал, что мотивирует Александра Усика и какую следующую цель объединенный чемпион мира себе ставит.

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Амбициозная цель

По словам менеджера, украинский боксер снова хочет стать абсолютом. Он сделал соответствующее заявление, когда давал прогноз на бой за пояс IBF между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Я думаю, что Дюбуа проиграет Паркеру. Не то что я недооцениваю Даниэля, это просто мое мнение. Думаю у Паркера большие шансы на победу. От этого боя многое будет зависеть.

Я не вижу смысла драться Усику с любым супертяжем, если это не будет бой за титул абсолютного чемпиона. Александра сейчас мотивирует возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира", – сказал Красюк.

Справка. Поединок за титул IBF Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде. "Динамит" во второй раз будет защищать звание чемпиона мира после того, как от этого пояса отказался Александр Усик.

Напомним, что ранее оба участника чемпионского боя заявляли, что также хотели бы провести битву против Александра Усика за статус абсолюта хевивейта.