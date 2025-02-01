Майк Тайсон – один из самых культовых спортсменов всех времен. Многие фанаты считают его боксером номер один в истории, однако с таким мнением не согласен сам американец.

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Признание величия легенды

Бывший абсолют хевивейта считает, что был боец, которого бы он ни при каких обстоятельствах не смог одолеть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. "Железный Майк" уверенно заявил, что на другом уровне от всех боксеров был Мухаммед Али.

"Нет такого человека, как Мухаммед Али, просто нет. Он всех превосходит. Он был монстром, он был больше похож на модель, чем на боксера.

Он как Тиранозавр Рекс с красивым лицом, он злой, он заведет тебя в глубокие воды и утопит. Он очень особенный. Лучший. Никто не смог бы победить Али в расцвете сил", – сказал Тайсон.

К слову. Мухаммед Али на профессиональном уровне выступал 1960 по 1981 год. За этот период он провел 61 бой, в котором одержал 56 побед. Во время своей славной карьеры он одолел нескольких икон бокса, в частности, Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Сонни Листона и Флойда Паттерсона.

Напомним, что ранее своим мнением относительно того, кто был лучшим боксером в истории поделился Джеймс Тони. В отличие от Майка Тайсона, он очень скептически высказался о Мухаммеде Али, выделив другого бойца.