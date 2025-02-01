Майк Тайсон – один з найкультовіших спортсменів усіх часів. Чимало фанатів вважають його боксером номер один в історії, проте з такою думкою не погоджується сам американець.

Читайте також Усик здивував вибором найнебезпечнішого суперника у своїй кар'єрі

Визнання величі легенди

Колишній абсолют хевівейту вважає, що був боєць, якого б він за жодних обставин не зміг здолати, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. "Залізний Майк" впевнено заявив, що на іншому рівні від усіх боксерів був Мухаммед Алі.

"Немає такої людини, як Мухаммед Алі, просто немає. Він усіх перевершує. Він був монстром, він був більше схожий на модель, ніж на боксера.

Він як Тиранозавр Рекс з гарним обличчям, він злий, він заведе тебе в глибокі води та втопить. Він дуже особливий. Найкращий. Ніхто не зміг би перемогти Алі в розквіті сил", – сказав Тайсон.

До слова. Мухаммед Алі на професійному рівні виступав 1960 по 1981 рік. За цей період він провів 61 бій, у якому здобув 56 перемог. Під час своєї славетної кар’єри він здолав кількох ікон боксу, зокрема, Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Сонні Лістона та Флойда Паттерсона.

Нагадаємо, що раніше своєю думкою щодо того, хто був найкращим боксером в історії поділився Джеймс Тоні. На відміну від Майка Тайсона, він дуже скептично висловився про Мухаммеда Алі, виділивши іншого бійця.