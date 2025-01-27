Під час різноманітних опитувань майже завжди перше місце посідає Мухаммед Алі, як найкращий боєць в історії. Проте з такою думкою не погоджується член Міжнародного залу боксерської слави Джеймс Тоні.

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Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях виділив іншого боксера, повідомляє 24 Канал із посиланням на WiseNuts. Він назвав легендарного бійця, яким захоплювався сам Мухаммед Алі, про якого американець висловився доволі зневажливо:

Алі не найкращий боєць усіх часів, коли він називав себе Кассіусом Клеєм, то він був чудовим, а ось Мухаммед Алі – просто сміття. Найвидатніший боєць усіх часів – це Шугар Рей Робінсон, цей хлопець був прекрасним, він прекрасно бився. Алі хотів бути ним, це був кумир Алі, Алі намагався битися, як він, але йому це не вдавалося.

Зазначимо, що американцю належить унікальне досягнення – він жодного разу не програвав на аматорському рівні. Всього в його активі було 85 звитяг, 69 із яких нокаутом, при цьому в 40 поєдинках Шугар Рей Робінсон нокаутував суперників уже в першому раунді.

Шокуючий факт. Перший захист пояса чемпіона світу у другій напівсередній вазі виявився для нього дуже непростим з психологічного погляду. За кілька днів до бою Робінсону наснилося, що він убиває суперника на рингу. Через це він відмовився битися, але священник та міністр умовили його виступити. У результаті Шугар лівим хуком нокаутував Джиммі Дойля. За кілька годин він помер у лікарні.

На професійному рівні Шугар Рей Робінсон виступав з 1940 по 1965 рік. Всього він провів 199 боїв, у яких здобув 174 перемоги.