Наразі майбутні кроки в кар'єрі українця залишаються невідомими. Його промоутер Олександр Красюк розповів, що мотивує Олександра Усика та яку наступну ціль об'єднаний чемпіон світу собі ставить.

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Амбітна ціль

За словами менеджера, український боксер знову хоче стати абсолютом. Він зробив відповідну заяву, коли давав прогноз на бій за пояс IBF між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Я думаю, що Дюбуа програє Паркеру. Не те що я недооціню Даніеля, це просто моя думка. Думаю в Паркера більші шанси на перемогу. Від цього бою багато чого залежатиме.

Я не бачу сенсу битися Усику з будь-яким супертяжем, якщо це не буде бій за титул абсолютного чемпіона. Олександра зараз мотивує можливість стати триразовим абсолютним чемпіоном світу", – сказав Красюк.

Довідка. Поєдинок за титул IBF Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. "Динаміт" удруге захищатиме звання чемпіона світу після того, як від цього пояса відмовився Олександр Усик.

Нагадаємо, що раніше обидва учасники чемпіонського бою заявляли, що також хотіли б провести битву проти Олександра Усика за статус абсолюта хевівейту.