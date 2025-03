Звездный супертяж вызвал Усика на бой, сделав клип под легендарный хит: креативное видео

Всемирная боксерская организация обязала Александра Усика провести обязательную защиту титула WBO против Джозефа Паркера. Новозеландец очень заинтересован в этом бою и отличился креативом, чтобы это продемонстрировать.

Временный чемпион мира по версии WBO опубликовал видео на своих страницах в соцсетях. В нем он бросил вызов украинцу, информирует 24 Канал.

Интересный подход от новозеландца

Джозеф Паркер записал клип под песню Шанаи Твейн "You're Still The One". Этот хит был номинирован на 4 премии Grammy Awards-1999, выиграв две из них.

Он подпевает на пляже, а в течение видеоряда появляются эпизоды из его карьеры и из боев Усика. Также в своеобразном клипе присутствуют моменты тренировок и танцев, а заканчивается он легендарной фразой украинского чемпиона "I'm very feel".

Как Паркер вызвал Усика на бой: смотрите видео

К слову. Ранее Джозеф Паркер подобным образом вызывал на бой Энтони Джошуа и Диллиана Уайта. Обоим он проиграл единогласным решением судей.

Отметим, что сам украинский чемпион пока не заинтересован в этом поединке. Александр Усик уже отреагировал на ультиматум WBO, заявив, что нацелен на проведение другой битвы.