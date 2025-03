Зірковий супертяж викликав Усика на бій, зробивши кліп під легендарний хіт: креативне відео

Всесвітня боксерська організація зобов’язала Олександра Усика провести обов’язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера. Новозеландець дуже зацікавлений у цьому бою та відзначився креативом, щоб це продемонструвати.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO опублікував відео на своїх сторінках у соцмережах. У ньому він кинув виклик українцю, інформує 24 Канал.

Цікавий підхід від новозеландця

Джозеф Паркер записав кліп під пісню Шанаї Твейн "You’re Still The One". Цей хіт був номінований на 4 премії Grammy Awards-1999, вигравши дві з них.

Він підспівує на пляжі, а протягом відеоряду з'являються епізоди з його кар'єри та з боїв Усика. Також у своєрідному кліпі присутні моменти тренувань і танців, а закінчується він легендарною фразою українського чемпіона "I'm very feel".

Як Паркер викликав Усика на бій: дивіться відео

До слова. Раніше Джозеф Паркер подібним чином викликав на бій Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта. Обом він програв одноголосим рішенням суддів.

Зазначимо, що сам український чемпіон наразі не зацікавлений у цьому поєдинку. Олександр Усик уже відреагував на ультиматум WBO, заявивши, що націлений на проведення іншої битви.