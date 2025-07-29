ИИ неожиданно проигнорировал Паркера в списке потенциальных соперников Усика: этому есть объяснение

Александр Усик провел свой предпоследний бой на профессиональном ринге. 19 июля 2025 года украинский чемпион нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше на лондонском "Уэмбли".

Впереди у Александра Усика прощальный бой. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту на возможного соперника для украинца в его "last dance".

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Почему ИИ не исключил Паркера в список возможных соперников Усика?

ИИ выложил довольно неожиданный список из пяти пунктов, куда не включил Джозефа Паркера. При том, что WBO уже санкционировала бой Усика против новозеландского боксера, который является обязательным претендентом по линии. У сторон есть 30 дней на то, чтобы договориться о поединке, иначе начнутся промоутерские торги.

Если Усик откажется от поединка против Паркера, то снова потеряет звание абсолютного чемпиона.

Искусственный интеллект объяснил, почему не включил Паркера в список потенциальных соперников для прощального боя Усика.

Если Усик согласится на трилогию с Фьюри, то бой против Паркера может отойти на второй план. Битва против новозеландца может состояться после поединка с Тайсоном, если Александр решит задержаться в ринге на еще один поединок. Коммерчески Паркер не является самой сильной фигурой для прощального боя Усика, по сравнению с "Цыганским королем" или даже Энтони Джошуа. ИИ рассказал, что Паркер – не является историческим оппонентом для украинца. У Джозефа нет особой драмы с Усиком, прошлых боев или какой-то вражды. Нет ничего, что может сделать их потенциальную битву особенной.

Несмотря на это ИИ предположил, в каком случае Паркер может стать последним соперником в карьере Усика. Джозеф может разделить ринг с Александром, если станет "незапланированным" прощальным соперником Усика, если тот повесит перчатки на гвоздь после обязательной защиты.

В таком случае этот поединок Усик – Паркер привлечет внимание боксерского сообщества. Правда, ИИ прогнозирует, что такой поединок может состояться в Саудовской Аравии. Однако уже была информация, что саудиты не настроены на проведение такого поединка.

Финальный вердикт искусственного интеллекта! Паркер вполне реальный, но "технический" оппонент для Усика, но не символически-прощальный. Команда украинца будет рассматривать его кандидатуру как второй номер после трилогии с Фьюри.

Ранее была информация, что Усик уже давно отказался от боя с Паркером в их личном разговоре.