Попереду в Олександра Усика прощальний бій. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту на можливого суперника для українця у його "last dance".

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Чому ШІ не виключив Паркера у список можливих суперників Усика?

ШІ виклав доволі несподіваний список із п'яти пунктів, куди не включив Джозефа Паркера. При тому, що WBO вже санкціонувала бій Усика проти новозеландського боксера, який є обов'язковим претендентом по лінії. У сторін є 30 днів на те, аби домовитись про поєдинок, інакше розпочнуться промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться від двобою проти Паркера, то знову втратить звання абсолютного чемпіона.

Штучний інтелект пояснив, чому не включив Паркера у список потенційних суперників для прощального бою Усика.

Якщо Усик погодиться на трилогію із Ф'юрі, то бій проти Паркера може відійти на другий план. Битва проти новозеландця може відбутись після поєдинку із Тайсоном, якщо Олександр вирішить затриматись у ринзі на ще один двобій. Комерційно Паркер не є найсильнішою фігурою для прощального бою Усика, порівняно з "Циганським королем" чи навіть Ентоні Джошуа. ШІ розповів, що Паркер – не є історичним опонентом для українця. У Джозефа немає особливої драми із Усиком, минулих боїв або якоїсь ворожнечі. Немає нічого, що може зробити їх потенційну битву особливою.

Попри це ШІ припустив, у якому випадку Паркер може стати останнім суперником у кар'єрі Усика. Джозеф може розділити ринг із Олександром, якщо стане "незапланованим" прощальним суперником Усика, якщо той повісить рукавички на цвях після обов'язкового захисту.

У такому випадку цей двобій Усик – Паркер приверну увагу боксерської спільноти. Щоправда, ШІ прогнозує, що такий поєдинок може відбутись у Саудівській Аравії. Однак вже була інформація, що саудити не налаштовані на проведення такого двобою.

Фінальний вердикт штучного інтелекту! Паркер цілком реальний, але "технічний" опонент для Усика, але не символічно-прощальний. Команда українця розглядатиме його кандидатуру як другий номер після трилогії із Ф'юрі.

Раніше була інформація, що Усик вже давно відмовився від бою із Паркером у їх особистій розмові.