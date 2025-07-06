Беллингем получил подарок от Боруссии Дортмунд после матча КЧМ после матча КЧМ

В субботу, 5 июля, в матче за билет в полуфинал Клубного чемпионата мира встретились Реал и Боруссия Дортмунд. "Королевский клуб" одержал победу со счетом 3:2.

Футболист Реала Джуд Беллингем получил подарок от своего бывшего клуба. После матча его заметили с пакетом Боруссии Дортмунд, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Подарок для Джуда

Футболист провел 67 минут игры, однако результативными действиями не отметился. К сожалению, его брат Джоб не смог принять участие в матче, а значит увидеть братьев вместе на поле на этот раз не удалось.

До перехода в Реал Беллингем провел три полных сезона в Боруссии Дортмунд, где стал внес значительный вклад в успехи команды. "Шмели" не забыли заслуг англичанина и после игры с Реалом он получил символический подарок. Беллингема заметили с сувенирным пакетом в цветах Боруссии Дортмунд, с которым он покидал стадион после противостояния.

Пока неизвестно, что именно было в пакете.



Беллингем с пакетом Боруссии Дортмунд / Фото Marca

Справка. Джуд Беллингем был игроком Боруссии Дортмунд с 2020 года до 2023 года.

Отметим, что после окончания Клубного чемпионата мира Джуду Беллингему сделают операцию, из-за которой он пропустит начало сезона-2025/2026.

