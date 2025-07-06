Главный тренер Боруссии Дортмунд Нико Ковач прокомментировал поражение своей команды от Реала. Он нашел объяснение такому результату, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.

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Какова причина поражения Боруссии

Тренер сказал, что поле было больше похоже на поле для гольфа, чем для футбола.

Поле "МетЛайф" короткое – это не тот газон, на котором мы привыкли играть в Бундеслиге. Как вы видели, полив также был недостаточно качественным, потому что они не имеют соответствующих инструментов. Когда поле слишком сухое, то бутсы буквально прилипают,

– сказал Нико Ковач.

Он также рассказал, что они дважды играли в Цинциннати. Впервые это было в 12 часов дня, а затем в три.

"Тогда температура воздуха была 45 градусов – понятное дело, что футболистам очень трудно. Сегодня было 35 градусов. Но окей, это турнир, в котором мы должны играть. Я предлагал начинать матчи позже – тогда интенсивность была бы выше, а зрителям было бы интереснее", – добавил Нико Ковач.

Отметим, что в полуфинале Клубного чемпионата мира Реал встретится с ПСЖ. Матч запланирован на 9 июля в 22:00 по киевскому времени.