Матч завершился победой "Королевского клуба" со счетом 3:2. Килиан Мбаппе отметился не только роскошным голом, но и достойным поступком, посвятив взятие ворот погибшему Диогу Жоти, сообщает 24 канал.

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Трогательный поступок Мбаппе

Килиан Мбаппе на 90+4 минуте матча забил победный гол Реала, сделав счет 3:1. Звездный нападающий "Королевского клуба" после подачи с фланга переправил мяч в ворота Боруссии эффектным ударом ножницами.

Французский футболист отпраздновал гол не в своем обычном стиле. Килиан Мбаппе подошел к ближайшей камере и показал пальцами цифру 20 – это номер под которым играл Диогу Жота, погибший в ДТП 3 июля в Испании.

Видеообзор матча Реал – Боруссия (видео гола с 3:30)

Напомним, что в полуфинале Клубного чемпионата мира 2025 года в США Реал сыграет против ПСЖ в среду 9 июля. Начало матча между парижанами и "сливочными" в 22:00 по киевскому времени.