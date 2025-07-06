Матч завершился победой "Королевского клуба" со счетом 3:2. Килиан Мбаппе отметился не только роскошным голом, но и достойным поступком, посвятив взятие ворот погибшему Диогу Жоти, сообщает 24 канал.
Читайте также Лунин получит бешеную премию: Реал пообещал награду своим игрокам при одном условии
Трогательный поступок Мбаппе
Килиан Мбаппе на 90+4 минуте матча забил победный гол Реала, сделав счет 3:1. Звездный нападающий "Королевского клуба" после подачи с фланга переправил мяч в ворота Боруссии эффектным ударом ножницами.
Французский футболист отпраздновал гол не в своем обычном стиле. Килиан Мбаппе подошел к ближайшей камере и показал пальцами цифру 20 – это номер под которым играл Диогу Жота, погибший в ДТП 3 июля в Испании.
Видеообзор матча Реал – Боруссия (видео гола с 3:30)
Напомним, что в полуфинале Клубного чемпионата мира 2025 года в США Реал сыграет против ПСЖ в среду 9 июля. Начало матча между парижанами и "сливочными" в 22:00 по киевскому времени.