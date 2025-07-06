На Клубном чемпионате мира-2025 подошла к завершению стадия 1/4 финала. В последнем матче субботы мадридский Реал сражался за путевку в полуфинал с дортмундской Боруссией, сообщает 24 Канал.

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Опять без Мбаппе

Мадридцы лишь раз допустили осечку на КЧМ, сыграв вничью в первом туре против Аль-Хиляля. В свою очередь Пачука, Зальцбург и Ювентус не стали преградой для команды Хаби Алонсо.

А вот дортмундская Боруссия обещала дать первый серьезный бой новому коучу "бланкос". В итоге Алонсо выставил боевой состав, хоть и оставил на скамейке запасных Килиана Мбаппе.

Все потому, что на клубном Мундиале круто выстрелил Гонсало Гарсия. Воспитанник Реала оформил три гола и один ассист в предыдущих играх, поэтому заслужил на место в основе.

К слову, в этой игре могло состояться противостояние братьев Беллингемов, ведь младший из них недавно перебрался в Боруссию. Впрочем Джоб уже успел перебрать карточек, поэтому был вынужден пропустить отчетный матч.

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Реал – Боруссия Дортмунд 3:2

Голы: Гонсало Гарсия, 10, Фран Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8 (пен).

В конце концов ставка тренера на Гонсало сыграла уже в первом тайме матча с дортмундцами. Уже на десятой минуте испанец открыл счет, замкнув подачу от Гюлера.

Этот гол позволил мадридцам комфортно чувствовать себя на поле и диктовать свои условия. А уже на 20-й минуте Реал еще и увеличил преимущество над оппонентом.

Опять отличился Гарсия, но на этот раз уже не Гонсало. Речь о левом защитнике Франа Гарсию, который вытеснил из основы звездного Ферлана Менди.

25-летний испанец удачно откликнулся на прострел от Трента Александера-Арнольда. Для новичка Реала это уже второй ассист за мадридский клуб.

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Казалось, что у немцев уже шансов на камбэк нет. Однако Боруссия смогла немного оживиться во втором тайме, ведь в перерыве Нико Ковач сделал аж три замены.

А в компенсированное время команды устроили перестрелку. Сначала Байер сократил отставание точным ударом почти с линии штрафной площадки. Впрочем, уже через минуту Мбаппе красивым боковым ударом вернул Реалу преимущество в два гола.

Но и на этом еще не все! Хейсен сначала привез пенальти, сорвав выход Гирасси один на один. При этом Дин еще и был удален из-за споров с рефери. Серу все же точно пробил с отметки, однако времени на еще один гол не оставалось.

Таким образом, Реал становится последним полуфиналистом Клубного чемпионата мира. В битве за путевку в финал подопечные Хаби Алонсо сыграют против действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ.