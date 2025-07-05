Четвертьфинальная стадия Клубного чемпионата мира-2025 в самом разгаре! Центральная встреча этой стадии прошла в Атланте, где встретились ПСЖ и Бавария, сообщает 24 Канал.
По теме Расписание матчей и турнирная таблица Клубного чемпионата мира-2025
Битва фаворитов
Эти команды считались одними из главных фаворитов всего турнира. Мюнхенцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Германии, тогда как ПСЖ покорились все возможные титулы.
Безусловно, главным стал Кубок чемпионов, добытый в разгромном финале против Интера (5:0). Героем того финала стал Дезире Дуэ, который оформил дубль.
Впрочем, на клубном Мундиале француз не забил ни одного гола. Но именно ему суждено было стать героем матча против Баварии. Мюнхенцам в целом удавалось играть на равных с ПСЖ и моментами даже преобладать соперника.
ПСЖ – Бавария 2:0
Гол: Дуэ, 78, Дембеле, 90+7.
Немало моментов имел Олисе, который трижды пробивал в створ ворот. Однако каждый из ударов отразил Доннарумма. В конце концов фортуна также не была на стороне Баварии.
Читайте также Челси одержал тяжелую победу над Палмейрасом и вышел в 1/2 КЧМ-2025
Подопечные Компани потеряли сразу двух игроков в первом тайме из-за повреждений. Станишич отыграл всего полчаса, но главным ударом по Баварии стала травма Мусиалы.
Лидер команды сломал ногу перед перерывом и теперь нескоро вернется в строй. В итоге парижане дождались своего момента на 78 минуте. Невеш нашел Дуэ перед штрафной площадкой Баварии и тот точно пробил в противоход Нойера.
Бавария получила шанс на камбэк после двух удалений у французов. Под занавес матча Вильян Пачо сыграл прямой ногой в Леона Горецку, а Люка Эрнандес локтем отмахнулся от соперника.
Компенсированное время ПСЖ проводил вдевятером, но Бавария этим воспользоваться не смогла. Был гол Кейна с подачи с фланга, но перед этим Гарри залез в офсайд.
А вот Дембеле таки удалось забить свой гол на последней минуте, реализовав контратаку. Поэтому ПСЖ идет в полуфинал, где будет играть против победителя пары Реал – Боруссия.