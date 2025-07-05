Первым полуфиналистом Клубного чемпионата мира-2025 стал сенсационный Флуминенсе, который одолел в четвертьфинале Аль-Хиляль. Палмейрас и Челси определили второго участника 1/2 финала, сообщает 24 канал.

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Челси идет за трофеем

Клубный чемпионат мира-2025 подарил фанатам футбола немало сенсаций. Одна из них могла состояться в матче между Палмейрас от Челси, ведь несколько европейских клубов уже вылетели от менее именитых соперников.

Однако у Челси свои планы на Клубный чемпионат мира-2025. Лондонский коллектив после перестройки планирует добывать трофеи, а игроки мечтают вписать свои имена в историю английского клуба.

Палмейрас – Челси 1:2

Голы: Виллиан, 53 – Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

Челси активно начал матч против Палмейраса, подтверждая статус фаворита бразильско-английского противостояния. Уже на 16-й минуте Коул Палмер смог со второй попытки пробить голкипера соперников – 1:0.

Во втором тайме Палмейрас сравнял счет в матче против Челси. За бразильский клуб на 53-й минуте поединка отличился Эстеван Виллиан – 1:1.

Челси и Палмейрас были в шаге от экстратаймов, но фортуна повернулась спиной к "зелено-белым". На 83-й минуте после удара Мало Гюсто мяч срезался в ворота от защитника и залетел в ворота, задев руку голкипера – 1:2 в пользу "синих".

Видеообзор матча Палмейрас – Челси:

Таким образом Челси стал вторым полуфиналистом Клубного чемпионата мира 2025 года в США. В 1/2 финала турнира английский клуб сыграет с Флуминенсе из Бразилии – 8 июля в 22:00 по киевскому времени.