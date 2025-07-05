В рамках четвертьфинала Клубного ЧМ-2025 Пари Сен-Жермен встретился с Баварией. Победитель поединка получал путевку в следующую стадию турнира, пишет 24 Канал.

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Жуткая травма Мусиалы

В первом тайме соперники не отметились голами. Драматический момент случился на четвертой компенсированной минуте.

Во время игрового эпизода защитник ПСЖ сопровождал мяч, который должен был забрать голкипер Джанлуиджи Доннарумма. В борьбу решил вступить полузащитник Баварии Джамал Мусиала.

Вследствие столкновения нога 22-летнего футболиста попала под вратаря. Во время падения стопа Мусиалы была уже выгнута в неестественном виде.

Видео жуткой травмы Мусиалы

После столкновения появились медики, которые оказали футболисту первую помощь. После этого Мусиалу на носилках вынесли с поля. Доннарумма эмоционально пережил момент. Голкипер ПСЖ даже расплакался.