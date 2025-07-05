В рамках чвертьфіналу Клубного ЧС-2025 Парі Сен-Жермен зустрівся з Баварією. Переможець поєдинку отримував путівку до наступної стадії турніру, пише 24 Канал.

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Моторошна травма Мусіали

У першому таймі суперники не відзначилися голами. Драматичний момент трапився на четвертій компенсованій хвилині.

Під час ігрового епізоду захисник ПСЖ супроводжував м'яч, який повинен був забрати голкіпер Джанлуїджі Доннарумма. У боротьбу вирішив вступити півзахисник Баварії Джамал Мусіала.

Внаслідок зіткнення нога 22-річного футболіста потрапила під воротаря. Під час падіння стопа Мусіали була вже вигнута у неприродному вигляді.

Відео моторошної травми Мусіали

Після зіткнення з'явилися медики, які надали футболісту першу допомогу. Після цього Мусіалу на ношах винесли з поля. Доннарумма емоційно пережив момент. Голкіпер ПСЖ навіть розплакався.