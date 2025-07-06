Матч завершився перемогою "Королівського клубу" з рахунком 3:2. Кіліан Мбаппе відзначився не тільки розкішним голом, а й гідним вчинком, присвятивши взяття воріт загиблому Діогу Жоті, повідомляє 24 канал.

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Зворушливий вчинок Мбаппе

Кіліан Мбаппе на 90+4 хвилині матчу забив переможний гол Реала, зробивши рахунок 3:1. Зірковий нападник "Королівського клубу" після подачі з флангу переправив м'яч у ворота Боруссії ефектним ударом ножицями.

Французький футболіст відсвяткував гол не у своєму звичайному стилі. Кіліан Мбаппе підійшов до найближчої камери та показав пальцями цифру 20 – це номер під яким грав Діогу Жота, що загинув у ДТП 3 липня в Іспанії.

Відеоогляд матчу Реал – Боруссія (відео голу з 3:30)

Нагадаємо, що у півфіналі Клубного чемпіонату світу 2025 року у США Реал зіграє проти ПСЖ у середу 9 липня. Початок матчу між парижанами та "вершковими" о 22:00 за київським часом.