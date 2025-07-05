Реал завжди прагне вигравати у всіх можливих турнірах. Тому у "Королівському клубі" вирішили дати додаткову фінансову мотивацію для гравців, повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

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Які кошти отримають гравці Реала

Керівництво Реала вирішило зробити додаткову мотивацію для своїх футболістів. У разі тріумфу на Клубному чемпіонаті світу-2025 кожен з гравців "вершкових" отримає фінансову винагороду.

"Королівський клуб" пообіцяв видати премію у розмірі 1 мільйона євро за кубок КЧС у США. Зазначимо, що це найбільші призові, які мадридці коли-небудь пропонували за перемогу на подібному турнірі.

Зверніть увагу! Реал зіграє проти Боруссії в 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 у США. Матч між "вершковими" та "джемлями" відбудеться 5 липня о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Реал здолав Ювентус у попередньому раунді турніру. "Вершкові" здобули мінімальну перемогу над туринцями, попри повну домінацію у матчі.