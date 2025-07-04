На Клубному чемпіонаті світу-2025 тривають матчі 1/4 фіналу. В одній з центральних битв цієї стадії зіграє мадридський Реал, який битиметься з дортмундською Боруссією, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Реал – Боруссія онлайн буде показаний в Україні. Офіційним транслятором Клубного чемпіонату світу-2025 є платформа DAZN, яка показує всі матчі на своїй ОТТ-платформі для підписників.

Крім того, пряма трансляція матчу Реал – Боруссія буде доступна на каналі Суспільне Спорт. Він доступний на більшості ОТТ-платформ та у кабельних мережах. Початок зустрічі – 5 липня о 23:00 за київським часом.

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Чого чекати від матчу

Мадридці впевнено крокують по сітці клубного Мундіалю. Після нічиєї з Аль-Хілялем підопічні Алонсо обіграли Пачуку та Зальцбург, після чого вибили в 1/8 фіналу Ювентус.

Боруссія також непогано виглядає на цьому турнірі. Дортмундці теж набрали 7 балів у групі, ставши її переможцем. А в плей-оф німці вже встигли пройти Монтеррей з рахунком 2:1.

За останній рік Реал та Боруссія вже двічі перетинались у Лізі чемпіонів. У фіналі турніру 2023-2024 мадридці перемогли з рахунком 2:0, а вже на етапі ліги минулого сезону "бланкос" тріумфували 5:2.