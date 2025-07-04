На Клубном чемпионате мира-2025 продолжаются матчи 1/4 финала. В одной из центральных битв этой стадии сыграет мадридский Реал, который сразится с дортмундской Боруссией, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Реал – Боруссия онлайн будет показан в Украине. Официальным транслятором Клубного чемпионата мира-2025 является платформа DAZN, которая показывает все матчи на своей ОТТ-платформе для подписчиков.

Кроме того, прямая трансляция матча Реал – Боруссия будет доступна на канале Суспільне Спорт. Он доступен на большинстве ОТТ-платформ и в кабельных сетях. Начало встречи – 5 июля в 23:00 по киевскому времени.

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Чего ждать от матча

Мадридцы уверенно шагают по сетке клубного Мундиаля. После ничьей с Аль-Хилялем подопечные Алонсо обыграли Пачуку и Зальцбург, после чего выбили в 1/8 финала Ювентус.

Боруссия также неплохо выглядит на этом турнире. Дортмундцы тоже набрали 7 баллов в группе, став ее победителем. А в плей-офф немцы уже успели пройти Монтеррей со счетом 2:1.

За последний год Реал и Боруссия уже дважды пересекались в Лиге чемпионов. В финале турнира 2023-2024 мадридцы победили со счетом 2:0, а уже на этапе лиги прошлого сезона "бланкос" торжествовали 5:2.