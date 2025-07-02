"Сливочные" одержали победу со счетом 1:0. Этот поединок стал особенным на индивидуальном уровне для полузащитника Луки Модрича, сообщает 24 Канал со ссылкой на Only Stats.

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Невероятное достижение Модрича

Он вышел на поле на 78-й минуте встречи. Для хорватского футболиста этот матч стал 1112-м в карьере.

Это позволило 39-летнему хавбеку ворваться в десятку игроков по наибольшему количеству поединков в истории. Он опередил Роберто Карлоса и уже на этом турнире может подняться на девятую строчку.

Игроки по наибольшему количеству сыгранных матчей в карьере

Петер Шилтон – 1364 Фабио Лопес – 1361 Криштиану Роналду – 1281 Рожерио Сени – 1233 Томми Хатчисон – 1177 Джанлуиджи Буффон – 1151 Пол Бесток – 1137 Ясухито Эндо – 1132 Марселиньо Парайба – 1113 Лука Модрич – 1112

К слову. Лука Модрич является самым титулованным игроком в истории Реала. Он добыл с клубом 27 трофеев и после завершения Клубного чемпионата мира покинет "сливочных".

Отметим, что в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025 Реал сыграет с Боруссией Дортмунд. Их очное противостояние состоится 5 июля.