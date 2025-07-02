"Сливочные" одержали победу со счетом 1:0. Этот поединок стал особенным на индивидуальном уровне для полузащитника Луки Модрича, сообщает 24 Канал со ссылкой на Only Stats.
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Невероятное достижение Модрича
Он вышел на поле на 78-й минуте встречи. Для хорватского футболиста этот матч стал 1112-м в карьере.
Это позволило 39-летнему хавбеку ворваться в десятку игроков по наибольшему количеству поединков в истории. Он опередил Роберто Карлоса и уже на этом турнире может подняться на девятую строчку.
Игроки по наибольшему количеству сыгранных матчей в карьере
- Петер Шилтон – 1364
- Фабио Лопес – 1361
- Криштиану Роналду – 1281
- Рожерио Сени – 1233
- Томми Хатчисон – 1177
- Джанлуиджи Буффон – 1151
- Пол Бесток – 1137
- Ясухито Эндо – 1132
- Марселиньо Парайба – 1113
- Лука Модрич – 1112
К слову. Лука Модрич является самым титулованным игроком в истории Реала. Он добыл с клубом 27 трофеев и после завершения Клубного чемпионата мира покинет "сливочных".
Отметим, что в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025 Реал сыграет с Боруссией Дортмунд. Их очное противостояние состоится 5 июля.