"Вершкові" здобули перемогу з рахунком 1:0. Цей поєдинок став особливим на індивідуальному рівні для півзахисника Луки Модрича, повідомляє 24 Канал із посиланням на Only Stats.
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Неймовірне досягнення Модрича
Він вийшов на поле на 78-й хвилині зустрічі. Для хорватського футболіста цей матч став 1112-м у кар'єрі.
Це дозволило 39-річному хавбеку увірватися в десятку гравців за найбільшою кількістю поєдинків в історії. Він випередив Роберто Карлоса та вже на цьому турнірі може піднятися на дев'яту сходинку.
Гравці за найбільшою кількістю зіграних матчів в кар'єрі
- Петер Шилтон – 1364
- Фабіо Лопес – 1361
- Кріштіану Роналду – 1281
- Рожеріо Сені – 1233
- Томмі Гатчісон – 1177
- Джанлуїджі Буффон – 1151
- Пол Бесток – 1137
- Ясухіто Ендо – 1132
- Марселіньйо Парайба – 1113
- Лука Модрич – 1112
До слова. Лука Модрич є найтитулованішим гравцем в історії Реала. Він здобув з клубом 27 трофеїв і після завершення Клубного чемпіонату світу залишить "вершкових".
Зазначимо, що у чвертьфіналі Клубного ЧС-2025 Реал зіграє з Боруссією Дортмунд. Їх очне протистояння відбудеться 5 липня.