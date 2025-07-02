"Вершкові" здобули перемогу з рахунком 1:0. Цей поєдинок став особливим на індивідуальному рівні для півзахисника Луки Модрича, повідомляє 24 Канал із посиланням на Only Stats.

До теми Реал вибив Ювентус з Клубного чемпіонату світу завдяки класному асисту зіркового новачка

Неймовірне досягнення Модрича

Він вийшов на поле на 78-й хвилині зустрічі. Для хорватського футболіста цей матч став 1112-м у кар'єрі.

Це дозволило 39-річному хавбеку увірватися в десятку гравців за найбільшою кількістю поєдинків в історії. Він випередив Роберто Карлоса та вже на цьому турнірі може піднятися на дев'яту сходинку.

Гравці за найбільшою кількістю зіграних матчів в кар'єрі

Петер Шилтон – 1364 Фабіо Лопес – 1361 Кріштіану Роналду – 1281 Рожеріо Сені – 1233 Томмі Гатчісон – 1177 Джанлуїджі Буффон – 1151 Пол Бесток – 1137 Ясухіто Ендо – 1132 Марселіньйо Парайба – 1113 Лука Модрич – 1112

До слова. Лука Модрич є найтитулованішим гравцем в історії Реала. Він здобув з клубом 27 трофеїв і після завершення Клубного чемпіонату світу залишить "вершкових".

Зазначимо, що у чвертьфіналі Клубного ЧС-2025 Реал зіграє з Боруссією Дортмунд. Їх очне протистояння відбудеться 5 липня.