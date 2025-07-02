"Вершкові" здобули перемогу з рахунком 1:0. Цей поєдинок став особливим на індивідуальному рівні для півзахисника Луки Модрича, повідомляє 24 Канал із посиланням на Only Stats.

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Неймовірне досягнення Модрича

Він вийшов на поле на 78-й хвилині зустрічі. Для хорватського футболіста цей матч став 1112-м у кар'єрі.

Це дозволило 39-річному хавбеку увірватися в десятку гравців за найбільшою кількістю поєдинків в історії. Він випередив Роберто Карлоса та вже на цьому турнірі може піднятися на дев'яту сходинку.

Гравці за найбільшою кількістю зіграних матчів в кар'єрі

  1. Петер Шилтон – 1364
  2. Фабіо Лопес – 1361
  3. Кріштіану Роналду – 1281
  4. Рожеріо Сені – 1233
  5. Томмі Гатчісон – 1177
  6. Джанлуїджі Буффон – 1151
  7. Пол Бесток – 1137
  8. Ясухіто Ендо – 1132
  9. Марселіньйо Парайба – 1113
  10. Лука Модрич – 1112

До слова. Лука Модрич є найтитулованішим гравцем в історії Реала. Він здобув з клубом 27 трофеїв і після завершення Клубного чемпіонату світу залишить "вершкових".

Зазначимо, що у чвертьфіналі Клубного ЧС-2025 Реал зіграє з Боруссією Дортмунд. Їх очне протистояння відбудеться 5 липня.