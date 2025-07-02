Оновлений Клубний чемпіонат світу-2025 продовжує набирати оберти. У центральному матчі 1/8 фіналу мадридський Реал протистояв туринському Ювентусу, повідомляє 24 Канал.

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Мадридці йдуть за трофеєм

Реал з осічки розпочав свій шлях на КЧС, розписавши нічию із Аль-Хілялем. Але вихід з групи не став проблемою для підопічних Алонсо. Перемоги над Пачукою та Зальцбургом дозволили вийти з групи з першого місця.

Вже на першій же стадії плей-оф Реал отримав непростого суперника. Ювентус розгромив на груповій стадії Відад та Аль-Айн, проте провалив гру проти Манчестер Сіті (2:5).

Саме тому мадридці були фаворитами звітного матчу. До того ж, після хвороби повернувся Мбаппе, але почав матч з лави запасних. В основі у нападі "бланкос" вийшли Вінісіус та Гонсало Гарсія.

Реал – Ювентус 1:0

Гол: Гонсало Гарсія, 54.

Реал очікувано захопив ініціативу та контролював гру більшу частину матчу. Ювентус же намагався чинити опір у першому таймі, але після перерви остаточно віддав перевагу "бланкос".

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Нею Реал і скористався на початку другого тайму. Першою результативною дією у складі мадридців відзначився Трент Александер-Арнольд, який видав прекрасну подачу на Гарсію.

21-річний вихованець клубу точно пробив головою. Після цього Ювентус недостатньо створив для відновлення паритету. Можна згадати хіба що небезпечні удари від Консейсау та Гонсалеса. Проте Реал навіть був ближчим до другого голу.

Кіперу туринців доводилось рятувати ворота після пострілів Беллінгема, Чуамені, Хейсена та кількох ударів Вальверде. Зрештою Реал довів гру до мінімальної перемоги та вийшов у чвертьфінал Клубного чемпіонату світу, де зіграє з Боруссією Дортмунд або Монтерреєм.